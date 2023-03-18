В Житомирской области задержали мошенника, который обещал вывезти людей с оккупированных территорий. Фото

Правоохранители Киева сообщили жителю Житомирщины о подозрении в мошенничестве. Злоумышленник обещал гражданам эвакуацию с временно оккупированных территорий, но получив часть денег – исчезал.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они разоблачили 31-летнего жителя Житомирской области, который может быть причастен к нескольким случаям мошенничества. Мужчина вместе с двумя сообщниками организовал схему завладения деньгами граждан.

"Злоумышленники размещали объявления в сети Интернет о предоставлении услуг по перевозке с временно оккупированных территорий, в том числе лиц с инвалидностью, а также гуманитарных и других грузов. Однако на самом деле они не собирались ничего делать, а получив 50% от установленной цены, переставали выходить на связь. В настоящее время известно, что от действий злоумышленников пострадали восемь человек", – уточнили в полиции.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в больших размерах. Кроме того, правоохранители устанавливают местонахождение его подельников.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киевской области задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник оформлял на военных ВСУ кредитные карты и снял с них более 2 миллионов гривен.

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