В Вышгороде работники ТЦК пытались 'выкурить' мужчину из автомобиля с помощью газа и огня: как отреагировали в Минобороны. Видео

В Вышгороде Киевской области сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки пытались выкурить из автомобиля мужчину, используя баллончик с газом. Министерство обороны Украины во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к вероятному нарушению.

Видео дня

Видео инцидента распространили в соцсетях. На ролике видно, что вокруг синей машины, которая стояла у проезжей части, собрались трое людей в военной форме и двое сотрудников полиции.

Трое из них пытались отогнуть дефлектор над дверью авто. Когда деталь поддалась, один из сотрудников ТЦК из баллончика запшикал внутрь какой-то газ. Вскоре после этого на видео видно вспышку пламени (кто именно поджег газ, на записи разобрать не удалось)

Двое из участников инцидента (один сотрудник ТЦК и один полицейский) не принимали непосредственного участия в попытке выкурить человека из машины. Но они видели, что делали их коллеги, и не помешали им.

Пресс-служба МО после того, как видео вызвало волну возмущения в сети, заявила, что ведомство "категорически осуждает какие-либо действия, противоречащие закону и принципам службы в Вооруженных силах Украины".

Уже начата проверка и установление всех обстоятельств инцидента. Все причастные будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины, пообещали в Минобороны.

"Подобные действия недопустимы и подрывают доверие к Вооруженным силам и сектору безопасности. Благодарим граждан за внимательность и сотрудничество", – сказано в посте.

В полиции Киевщины также начали служебное расследование. Действия сотрудников правоохранительного органа там назвали недопустимыми.

"По выявленному факту руководство полиции Киевщины инициировало проведение служебного расследования, чтобы дать правовую оценку действиям полицейских. На время расследования оба сотрудника полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей", – рассказала пресс-служба.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в соцсетях распространили видео с мужчиной, который 16 декабря якобы умер в помещении Приморского РТЦК и СП города Одесса. В военкомате заявили: это недостоверная информация; военнообязанному стало плохо, для него вызвали скорую и врачи госпитализировали пациента.

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