'Гражданину стало плохо, его госпитализировали': в Одесском ТЦК объяснили инцидент с якобы смертью военнообязанного. Видео

В соцсетях распространили видео с мужчиной, который 16 декабря якобы умер в помещении Приморского РТЦК и СП города Одесса. В военкомате заявили: это недостоверная информация; военнообязанному стало плохо, для него вызвали скорую и врачи госпитализировали пациента.

Видео дня

Объяснение ситуации обнародовала пресс-служба Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Что стало причиной ухудшения состоянию мужчины, неизвестно.

"Во время пребывания военнообязанного гражданина на сборном пункте ему стало плохо. Оперативный дежурный немедленно вызвал карету скорой помощи и доложил руководству. Врачи скорой помощи приняли решение о госпитализации пострадавшего для дальнейшего медицинского обследования и лечения", – рассказали в ТЦК и СП.

Там призвали украинцев быть критическими к медиа-контенту и не поддаваться манипуляциям.

"Отмечаем, что распространение непроверенной или фейковой информации о событиях, происходящих в нашей деятельности, недопустимо. Такие сообщения часто формируются на пророссийских ресурсах и в Telegram-каналах, способствующих дезинформации и дестабилизации", – заявили представители военкомата.

Они попросили людей проверять источники информации и не распространять неподтвержденные сообщения.

Как писал OBOZ.UA:

– В Одесской области мужчине дважды устно вручили повестку, но он не явился в ТЦК для прохождения медкомиссии. Суд назначил ему наказание в виде штрафа.

– Ранее на Одесщине задержали сотрудников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, требовавших деньги на блокпостах. За взятки фигуранты обещали "отпустить" военнообязанных и помочь оформить отсрочку от службы.

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