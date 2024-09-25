В Вишневом в Киевской области стреляли во дворе многоэтажки: пострадавшего госпитализировали, злоумышленника задержали. Видео

В городе Вишневое, что возле Киева, соседи устроили "разборки" со стрельбой. Между двумя мужчинами произошел спор, завершившийся ранением и госпитализацией одного из них.

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Об этом сообщили в полиции Киевской области. А в сети опубликовали видео инцидента.

Стрельба произошла около 18 часов среды, 25 сентября во дворе одной из многоэтажек.

"Как предварительно установили на месте правоохранители, между двумя соседями произошел спор, во время которого один вытащил пистолет и произвел выстрел в ногу оппоненту. Пострадавший получил проникающее ранение и находится в больнице", - говорится в сообщении полиции.

Как видно из кадров обнародованного видео, третий мужчина пытался успокоить оппонентов, однако ему этого не удалось. Тот из соседей, который постоянно помахивал пистолетом в руке, начал стрелять.

Как сообщили в полиции, стрельба велась с устройства для отстрела резиновых шаров. И пистолет был зарегистрирован.

Правоохранители задержали стрелка, против него открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с использованием огнестрельного или холодного оружия).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 24 сентября, в загородном комплексе Вышгородского района Киевской области пьяный мужчина применил огнестрельное оружие. Он открыл стрельбу с балкона.

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