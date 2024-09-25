На Киевщине неизвестный стрелял в одном из комплексов отдыха: полиция задержала фигуранта. Фото

В загородном комплексе Вышгородского района Киевской области вечером 24 сентября пьяный мужчина применил огнестрельное оружие. Он несколько раз выстрелил с балкона; пострадавших нет.

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В Главном управлении Национальной полиции Киевщины сообщили, что задержали подозреваемого. В облпрокуратуре уточнили: в нарушении ч. 4 ст. 296 УК подозревается адвокат.

Информация о стрельбе поступила в полицию около 18:00. Копы выехали на место вызова и установили, что стрелял 36-летний житель столицы. Когда к нему пришли правоохранители, у него были признаки алкогольного опьянения.

Мужчину задержан в порядке ст. 208 УПК, оружие изъято следователями.

Начато досудебное расследование по факту грубого нарушения общественного порядка (ч. 4 ст. 296 УК). Решается вопрос о вручении киевлянину уведомления о подозрении.

По данным Киевской областной прокуратуры, "адвокат, находясь в одном из загородных комплексов Киевщины, из-за конфликта с администрацией заведения произвел выстрелы с балкона гостиничного номера". Что стало причиной конфликта, не сообщается.

Как писал OBOZ.UA, 22 сентября в Обуховском районе Киевской области мужчина открыл хаотичную стрельбу в магазине. Он задержан, есть раненые.

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