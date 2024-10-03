В Украину пытались переправить 3 кг каннабиса под видом сладостей и детского конструктора. Подробности и фото

Киевские таможенники обнаружили три килограмма каннабиса в посылке из Таиланда. Наркотики направлялись в Днепропетровскую область и были скрыты в упаковках из-под детского конструктора и кондитерских изделий.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни. Делом занялись работники СБУ.

"Работники Киевской таможни помешали очередным попыткам попадания наркотических средств из Таиланда на украинский рынок из-за международных почтовых отправлений. В этот раз для перемещения почти 3 кг каннабиса дельцы использовали упаковки из-под детского конструктора и печенья", – рассказали в пресс-службе.

По словам таможенников, две почтовые отправления направлялись получателям в один адрес в Днепропетровской области.

Содержимое обеих посылок было задекларировано как "игрушки" и "подарки". Однако во время таможенного контроля обнаружили, что оба отправления содержат тайники. Прикрытием стали упаковки из-под детского конструктора и кондитерских изделий, внутри которых находились в общей сложности шесть пакетов с наркотиками общим весом около 3 кг.

"Об выявленных фактах Киевская таможня направила сообщение об уголовном правонарушении в правоохранительные органы. Впоследствии совместно со Службой безопасности Украины проведены оперативные мероприятия, в результате которых задержано лицо, причастное к каналам поставки в Украину наркотиков. Ему вручено подозрение", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители с поличным задержали жителя Черкасс, который, по информации следствия, наладил сбыт наркотиков на территории Киева. У мужчины изъяли "товар" на сумму около 8 млн грн.

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