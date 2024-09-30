Изъяли 'товар' на 8 млн грн: в Киеве с поличным задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Фото

Правоохранители с поличным задержали жителя Черкасс, который, по информации следствия, наладил сбыт наркотиков на территории Киева. У мужчины изъяли "товар" на сумму около 8 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Правоохранители установили, что наркодилер наладил схему сбыта каннабиса на территории столицы. Он на собственном авто приезжал из Черкасс в Киев, где делал мастер-клады – оптовые закладки с наркотиками. Злоумышленника задержали, когда он в очередной раз приехал в столицу с партией наркотиков", – рассказали в пресс-службе.

Во время обыска в салоне автомобиля злоумышленника полицейские обнаружили крупные фасованные пакеты с каннабисом, общим весом около 10 килограммов, пакет с амфетамином, а также средства для фасовки.

А во время обыска по месту жительства фигуранта полицейские изъяли еще около восьми килограммов каннабиса, 300 таблеток экстази и 100 г гашиша. Ориентировочная стоимость изъятых веществ по ценам "черного" рынка составляет около 8 миллионов гривен.

По этому факту открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева стражи порядка задержали мужчину, который, по информации следствия, занимался сбытом наркотиков методом закладок. Всего у него изъяли около 900 готовых свертков с "товаром".

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