В Украине на 12 лет осудили жительницу Донецкой области: корректировала удары врага по ВСУ. Фото

Суд признал виновной женщину, передававшую сотруднику генштаба РФ данные о Вооруженных силах Украины. Следующие 12 лет она проведет в местах лишения свободы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. В частности, злоумышленница корректировала обстрелы врага по украинским защитникам.

"Прокуроры в суде доказали, что в период действия военного положения женщина общалась в мессенджере с кадровым сотрудником главного разведывательного управления генштаба РФ. Она передавала ему информацию о наличии или отсутствии подразделений ВСУ в конкретном месте. Посылала врагу данные об оперативно-тактических действиях украинских защитников и мероприятия инженерного обеспечения", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, злоумышленница отправляла врагу видео с разрушениями, вызванными обстрелами российских военных, и места попадания снарядов. Таким образом она корректировала огонь врага и оказывала им помощь в ведении боевых действий против ВСУ.

Суд признал женщину виновной в коллаборационной деятельности и приговорил ее к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей на праве собственности имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный оккупационной армии РФ, который в феврале 2022 года расстрелял авто с семьей на Черниговщине, заочно приговорен к пожизненному лишению свободы. Соответствующее решение вынес Ичнянский районный суд в среду, 26 апреля.

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