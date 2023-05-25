Перед смертью пытали: стало известно имя повешенного оккупантами мужчины на Луганщине

На оккупированной части Луганской области произошла трагедия. В поселке Нижняя Дуванка оккупанты пытали 46-летнего жителя Василия Старченко. А вскоре после этого его обнаружили повешенным в собственном доме.

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Не менял своих взглядов

О том, что в оккупированной Нижней Дуванке Сватовской громады Луганской области захватчики повесили местного жителя за его проукраинскую позицию, сообщил новый глава областной администрации Артем Лысогор.

"Российские изверги постоянно давили на него и таскали на допросы. Хотели сломать его. Однако сватовчанин не менял своих взглядов и ждал освобождения", – сообщил Лысогор.

Погибшим оказался 46-летний Василий Старченко.

Перед смертью его пытали

Добыть информацию о том, что происходит сейчас на оккупированной территории, очень сложно. Те, кто там остались, боятся что-то говорить или писать. Также среди местных жителей много доносчиков.

Удалось выяснить, что в последние два дня перед смертью Василий был в комендатуре оккупантов, его там жестоко пытали.

"Пытки там могут быть очень тяжелыми. Оккупанты не жалеют никого. Сам Василий никогда в АТО или ООС не служил. Но захватчики еще до прихода в населенный пункт все обо всех знают, кто какую позицию занимает", – рассказывает глава сельсовета Сергей Корощенко, который сейчас находится на мирной территории.

Местные рассказывают, что Василий после истязаний вернулся домой. А вскоре его нашли в доме повешенным. Что произошло – сам ли он свел счеты с жизнью, или ему помогли, пока выяснить невозможно.

Только после деоккупации можно будет провести экспертизу и что-то понять.

Василия похоронили 24 мая в Нижней Дуванке, где он прожил последние лет 15-20.

Занимался боксом, работал водителем

О Василии рассказывают, что он работал водителем в частной компании, которая изготовляет тротуарную плитку. Занимался боксом, никогда не выпивал.

Его супруга выехала из оккупации и находится на западной Украине. Почему Василий не уехал, неизвестно. Предполагают, что он либо не захотел покидать дом, либо у него могли отобрать документы.

Он никогда своей проукраинской позиции не скрывал и четко ее высказывал среди односельчан. Естественно, захватчики таких не любят и стараются их сломать. У него осталось двое детей еще школьного возраста.

К сожалению, это не первый случай жестокой расправы над украинцами, которые не хотят покоряться российским захватчикам, не молчат.

Так, в октябре прошлого года в Скадовске Херсонской области российские оккупанты на площади возле суда повесили 56-летнюю Татьяну Мудренко. Причиной стала ее проукраинская позиция. Женщина никогда не молчала и открыто говорила, что "Скадовск – это Украина".