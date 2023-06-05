В Украине будут судить оккупанта, грабившего и лишавшего свободы жителей Киевщины. Фото

В Украине будут судить еще одного российского оккупанта. Военный страны-террориста РФ грабил и лишал свободы жителей Киевщины, угрожая им оружием.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

"Расследованием установлено следующее. Обвиняемый в марте 2022 года во время временной оккупации села Богдановка на Киевщине вместе с другими военными вооруженных сил России проводил обыски в домах местных жителей. Запугивая оружием, оккупант выгонял людей, пытавшихся спрятаться от них в подвалах и погребах, на улицу и лишал их свободы", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, оккупант ворвался в дом 64-летнего мужчины и, угрожая применить оружие, присвоил два мобильных телефона и все сбережения пострадавшего – более 163 тыс. грн.

Следствие по факту нарушения законов и обычаев войны завершено, а обвинительный акт в отношении стрелка 748-го отдельного батальона оперативного назначения росгвардии РФ направлен в суд.

Напомним, в Украине будут судить еще одного российского оккупанта, который во время оккупации Ирпеня в Киевской области расстрелял безоружного мирного жителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут судить пятерых оккупантов, причастных к военным преступлениям. Злоумышленники в Гостомеле Киевской области обстреляли автомобили с мирными жителями, в результате чего были убиты и ранены.

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