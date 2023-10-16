В Украине будут судить двух офицеров-оккупантов, пытавших мирных жителей Киевщины. Фото

В Украине будут судить двух офицеров вооруженных сил РФ, причастных к военным преступлениям. Оккупанты стреляли в мирных жителей Киевщины и пытали их.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

"Расследованием установлено, что в марте 2022 года, находясь в оккупированном селе Богдановка Броварского района, военнослужащие вооруженных сил рф увидели в лесополосе местного жителя. Чтобы задержать мужчину, они выстрелили в ногу и на бронированной машине привезли к месту своей дислокации. Там потерпевшего содержали в течение 5 дней со связанными за спиной руками, морили голодом и не давали воды. оккупанты не оказали ему медицинскую помощь после ранения, чтобы он страдал от нагноения раны", – рассказали в прокуратуре.

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Оккупанты неоднократно допрашивали пленника относительно его сотрудничества с ВСУ и расположения украинских позиций. Выполняя приказы офицеров, военнослужащие страны-агрессора били по руке мужчину прикладом автомата, а затем порезали ее ножом. Они его душили, унижали и оскорбляли.

"Заместитель командира лично произвел один выстрел в палец левой руки потерпевшего из травматического оружия. После этого командир бригады отдал приказ убить потерпевшего. Однако, российские солдаты понимая, что мужчина умрет из-за потери крови от полученных ранений, оставили его со связанными руками в помещении, где осуществляли допрос. Через некоторое время потерпевшему удалось скрыться", – добавили в пресс-службе.

Кроме того, заместитель командира роты в полночь совместно с сослуживцами зашел в дом, в подвале которого скрывались от оккупантов мирные жители. Российские военные открыли огонь по стенам, после чего приказали всем собравшимся собраться у входа в подвал.

Военные преступники вытащили из укрытия безоружного мужчину и отвели в комнату. Там подозреваемый без предупреждения выстрелил в ногу потерпевшего. Военнослужащий страны-террориста угрожал мужчине убийством и приставлял оружие к голове.

Следствие по факту нарушения законов и обычаев войны завершено. Обвинительный акт в отношении командира мотострелкового батальона 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ и заместителя командира роты того же батальона направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, суд признал виновным должностное лицо киевского Центра предоставления административных услуг, которое поддерживало оккупантов и призвало уничтожать украинцев. Следующие 5 лет она проведет за решеткой.

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