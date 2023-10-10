В Киеве осудили столичную чиновницу, которая поддержала оккупантов и призвала уничтожать украинцев. Фото

Суд признал виновной чиновницу столичного Центра предоставления административных услуг, которая призвала уничтожать украинцев и поддерживала оккупантов. Следующие 5 лет она проведет за решеткой.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Свою вину женщина признала частично.

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получила чиновник Центра предоставления административных услуг Оболонского района Киева, которая через соцсети оправдывала военные преступления страны-агрессора. 50-летнюю прокремлевскую агитаторшу, публиковавшуюся под псевдонимом "Алена Донская", задержали в сентябре прошлого года", – рассказали в пресс-службе.

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Отмечается, что злоумышленница после начала полномасштабного вторжения РФ создала аккаунт в сети Facebook. Там она публиковала посты пророссийских коллаборантов и подсанкционных московских бизнесменов, агитируя украинцев поддержать оккупационные группировки страны-агрессора. А также призвала к захвату государственной власти. Поклонница "русского мира" оправдывала преступления оккупантов, среди которых обстрелы украинских городов и убийства мирных жителей.

Контрразведка СБУ задокументировала целенаправленные и систематические публикации агитатора в ущерб государственной безопасности Украины. "Контент" правоохранители обнаружили в компьютерной технике и гаджетах злоумышленницы.

Кроме того, во время обысков по месту жительства фигурантки стражи порядка изъяли символику тоталитарного режима, георгиевские ленты и российские рубли.

Как уточнили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, обвиняемая признана виновной в инкриминируемых преступлениях. Она была приговорена к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, принадлежащего ей на праве частной собственности, кроме жилья. До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемую под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ задержали коллаборанта, пытавшегося разоблачить украинских активистов на временно оккупированном Запорожье. Злоумышленник пытался избежать ответственности, скрываясь в Киеве.

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