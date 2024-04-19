В центре Киеве ударили кирпичом и ограбили военного: будут судить двух злоумышленников. Фото и видео

В Киеве будут судить злоумышленников, совершивших разбойное нападение в центре города. Двое нападавших ударили военного кирпичом по голове, отобрали мобильный телефон, кошелек и золотое кольцо.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В феврале текущего года в Шевченковское управление полиции обратился военнослужащий с заявлением об ограблении. Правоохранители установили, что двое мужчин напали на военного со спины и сильно ударили кирпичом по голове, от чего он потерял сознание. Когда потерпевший пришел в себя, то обнаружил, что у него исчез мобильный телефон, кошелек и золотое кольцо", – рассказали в пресс-службе.

Чтобы найти злоумышленников, полицейским понадобилось несколько часов – ими оказались 44-летний харьковчанин и 39-летний житель столицы. Одного из фигурантов правоохранители задержали неподалеку от места происшествия, его сообщника – на левом берегу города.

Следствие по факту разбоя, совершенного во время военного положения, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который, по информации следствия, совершил разбойное нападение на мужчину с малолетним ребенком. Угрожая ножом, он отобрал велосипед у потерпевшего, катавшегося со своим сыном.

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