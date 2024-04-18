Совершил разбойное нападение на мужчину с ребенком: в Киеве полицейские задержали рецидивиста. Фото

В Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который, по информации следствия, совершил разбойное нападение на мужчину с малолетним ребенком. Угрожая ножом, он отобрал велосипед у потерпевшего, который катался со своим сыном.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказали правоохранители, событие произошло в Деснянском районе Киева. К ним обратился мужчина, который сообщил, что на одной из улиц района во время катания на велосипедах с 11-летним сыном к нему подошел неизвестный мужчина, ударил и угрожая ножом завладел его велосипедом.

"На следующий день полицейские разыскали подозреваемого на одной из улиц Деснянского района. Им оказался местный житель, 1987 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение ограблений и квартирных краж. Правоохранители выяснили, что правонарушитель продал велосипед, однако полицейские нашли покупателя и изъяли транспортное средство", – уточнили в пресс-службе.

Задержанному сообщили о подозрении в разбое, совершенном в условиях военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице правоохранители задержали четырех мужчин, по версии следствия, причастных к разбойному нападению. Злоумышленники ворвались в квартиру киевлянина, связали и избили его, после чего забрали деньги.

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