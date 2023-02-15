Четыре нелегальных казино "накрыли" в Киеве и области: азартные игры организовывали на компьютетрах

В Киеве и Киевской области разоблачили четыре заведения, которые нелегально предоставляли услуги игорного бизнеса. Подпольные казино использовали для этого ноутбуки и компьютеры со специальным программным обеспечением.

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Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что деятельноть всех четырех игорных клубов уже прекращена.

"Группа лиц организовала сеть заведений, где были установлены компьютеры и ноутбуки с программами-симуляторами азартных игр, содержащими генераторы случайных чисел и позволяющие проведение игры в автономном режиме", – рассказали в БЭБ.

В нелегальных казино прошли обыски. Во время них было изъяты:

более 60 комплектов компьютерной техники;

устройства для проверки купюр;

носители информации и другие технические средства.

По раскрытым фактам ведется досудебное расследование. Речь идет о ст. 203 Уголовного кодекса –"незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей". Организаторам преступной схемы "светят" штрафы в 850 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легальный игорный бизнес в Украине лишили налоговых льгот. Новые правила вступили в силу с 7 февраля.

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