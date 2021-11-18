В центре Киева в мусорнике нашли части тела мужчины: полиция ищет подозреваемого в убийстве. Фото и видео 18+

Юрий Сергиенко
Криминал
3 минуты
18,4 т.
В центре Киева в мусорнике нашли части тела мужчины: полиция ищет подозреваемого в убийстве. Фото и видео 18+

В центре Киева в мусорном баке обнаружили части тела мужчины, которые были завернуты в пакеты. Правоохранители установили личность погибшего.

Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники. По их словам, полиция располагает информацией о возможном убийце, его разыскивают (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Место происшествия.

Фрагменты тела были найдены на бульваре Дружбы Народов.

Видео дня
Части тела нашли на бульваре Дружбы Народов.

О страшной находке правоохранителям сообщила женщина, которая проходила недалеко от места обнаружения. Она рассказала, что к ней обратились двое мужчин, которые рылись в мусорном баке и нашли ступни ног.

На месте работает полиция.

В Telegram-канале "Типичный Киев" уточняется, что рядом с мусоркой были найдены другие части тела.

Место происшествия.

По словам собеседников OBOZREVATEL, правоохранителям удалось попасть в квартиру погибшего. В ней проводятся следственные действия. Также им известна и личность подозреваемого.

Место происшествия.

В то же время Telegram-канал "Киев оперативный" пишет, что подозреваемым якобы является Вишняк Владимир Владимирович 1989 года рождения, уроженец Горловки. Также он опубликовал фото разыскиваемого мужчины.

Якобы подозреваемый.
Пост "Киева оперативного".

Как отмечается на Facebook-странице столичной полиции, начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что ранее в квартире жилого дома на проспекте Правды обнаружили расчлененное тело 40-летней женщины. Личность погибшей установлена, а подозреваемый был задержан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в лесопосадке у киевской трассы было обнаружено тело обнаженной женщины. Его нашел мужчина, который приехал на автомобильную заправку поблизости.

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