В центре Киева в мусорнике нашли части тела мужчины: полиция ищет подозреваемого в убийстве. Фото и видео 18+

В центре Киева в мусорном баке обнаружили части тела мужчины, которые были завернуты в пакеты. Правоохранители установили личность погибшего.

Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники. По их словам, полиция располагает информацией о возможном убийце, его разыскивают (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Фрагменты тела были найдены на бульваре Дружбы Народов.

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О страшной находке правоохранителям сообщила женщина, которая проходила недалеко от места обнаружения. Она рассказала, что к ней обратились двое мужчин, которые рылись в мусорном баке и нашли ступни ног.

В Telegram-канале "Типичный Киев" уточняется, что рядом с мусоркой были найдены другие части тела.

По словам собеседников OBOZREVATEL, правоохранителям удалось попасть в квартиру погибшего. В ней проводятся следственные действия. Также им известна и личность подозреваемого.

В то же время Telegram-канал "Киев оперативный" пишет, что подозреваемым якобы является Вишняк Владимир Владимирович 1989 года рождения, уроженец Горловки. Также он опубликовал фото разыскиваемого мужчины.

Как отмечается на Facebook-странице столичной полиции, начато уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что ранее в квартире жилого дома на проспекте Правды обнаружили расчлененное тело 40-летней женщины. Личность погибшей установлена, а подозреваемый был задержан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в лесопосадке у киевской трассы было обнаружено тело обнаженной женщины. Его нашел мужчина, который приехал на автомобильную заправку поблизости.