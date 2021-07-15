В центре Киева у посетителя ресторана украли $30 тыс. средь бела дня

В Печерском районе Киева произошла крупная кража. В заведении "Eshak", расположенном на улице Большая Васильковская. Злоумышленники похитили у посетителя $30 тыс.

Об этом сообщили источники издания "Страна" в Министерстве внутренних дел Украины. Там отметили, что инцидент произошел 14 июля в 17:00.

"Около 17:00 в ресторане ужинал 29-летний парень, у которого при себе в сумке была большая сумма в валюте – 30 тысяч долларов. Вероятно, парень так увлекся трапезой, что не заметил воровского приема - "подсида", когда бандиты подсаживаются за соседний столик, поближе к жертве, и когда она потеряет бдительность, ловким движением руки воруют прямо из-под носа ценные вещи", – говорится в сообщении.

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В издании отметили, что когда парень заметил кражу, воры уже скрылись из ресторана так же незаметно, как и выкрали его деньги.

Полиция начала расследование по ч.5 ст.185 УК Украины – "Кража в особо крупном размере". По камерам наблюдения она пытается разыскать воров.

За содеянное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Как раннее сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области будут судить злоумышленников, которые грабили и пытали людей раскаленным утюгом в Бучанском районе. В состав преступной группировки входили пять человек.