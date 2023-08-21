В центре Киева рецидивист организовал работу фейкового обменника: "заработал" $58 тыс. Фото

В Киеве житель Запорожской области организовал работу фейкового пункта обмена валюты. Злоумышленник для этого арендовал помещение в центре города и "заработал" 58 тысяч долларов США

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение от киевлянина о том, что кассир обменного пункта взял 58 тысяч долларов США, чтобы обменять на гривны и скрылся. Следователи установили, что злоумышленник предлагал менять валюту по выгодному курсу и с целью привлечения клиентов размещал соответствующие объявления в соцсетях.

"Аферист в арендованном помещении обустроил фейковый обменник, чтобы там принимать посетителей. Увидев привлекательное предложение по обмену средств, киевлянин передал "кассиру" 58 тысяч долларов США. Взяв от доверчивого клиента деньги, злоумышленник скрылся через запасной выход", – уточнили в пресс-службе.

Правоохранители нашли и задержали мужчину, который может быть причастен к совершению преступления – житель Запорожской области, 2005 года рождения. Известно, что ранее он был фигурантом аналогичного преступления, совершенного в Голосеевском районе столицы.

По факту мошенничества, совершенном в особо крупных размерах, открыто уголовное производство, а задержанному сообщено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога более 2 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева разоблачили злоумышленницу, которая обещала за деньги поспособствовать освобождению военного из плена. Свои услуги оценила почти в 150 тысяч гривен.

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