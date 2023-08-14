Полицейские Киева разоблачили мошенницу, которая выманила у женщины 150 тыс. грн за "освобождение" родственника из плена. Фото

Правоохранители Киева разоблачили злоумышленницу, которая обещала за деньги посодействовать освобождению военного из плена. Свои услуги оценила почти в 150 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратилась женщина и сообщила, что ее обманули. Было установлено, что жительница Киевщины, 1988 года рождения, распространяла информацию среди знакомых о том, что занимается обменом военнослужащих, попавших в плен.

"Потерпевшая, родственники которой в настоящее время находятся в плену, обратилась к ней за помощью. Злоумышленница пообещала помочь, а свои услуги оценила почти в 150 тысяч гривен. Как следствие, она получила средства у потерпевшей и исчезла", – добавили в полиции.

Злоумышленницу нашли – во время обыска по месту жительства следователи изъяли доказательства причастности к совершению мошеннических действий, в частности телефон, паспорта граждан Украины и их медицинская документация. По факту мошенничества возбуждено уголовное производство, а нарушительницы сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Кривого Рога создал "клона" популярного Telegram-канала "Николаевский Ванек" и выдурил у украинцев 3 млн гривен. Мужчина копировал сообщение о сборе на ВСУ, однако менял реквизиты на свои банковские счета.

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