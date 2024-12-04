В Киеве на Крещатике мужчина во время ссоры ножом чуть не убил прохожего. Подробности дела и фото

В Печерском районе Киеве на Крещатике мужчина во время стычки возле ресторана ударил парня ножом в живот. Пострадавшего оперативно госпитализировали в медицинское учреждение.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях поздно вечером они получили сообщение о ножевом ранении прохожего на улице в центральной части города.

"Полицейские установили, что вечером на улице возле общепита в Печерском районе между двумя мужчинами возник конфликт, во время которого злоумышленник достал из кармана раскладной нож и ударил им 23-летнего парня в живот. В столкновение вмешались сотрудники полиции, которые несли службу неподалеку, и задержали 26-летнего нападающего", – уточнили в пресс-службе.

Нападавшего задержали, а пострадавшего врачи госпитализировали в медицинское учреждение. С места происшествия следователи изъяли орудие совершения преступления – нож, который фигурант бросил на землю, заметив правоохранителей.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области 49-летний мужчина жестоко избил знакомого из-за ревности. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

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