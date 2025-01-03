Ограбил пенсионера в лифте многоэтажки: в Киеве задержали рецидивиста. Фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению в Подольском районе города. Злоумышленник в лифте многоэтажки вырвал сумку с документами и деньгами у пожилого мужчины и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, им поступило сообщение от пенсионера о том, что неизвестный мужчина ограбил его в кабине лифта дома в Подольском районе Киева.

"Полицейские выяснили, что в лифт многоэтажки вслед за местным жителем вошел неизвестный мужчина, который внезапно выхватил сумку у 71-летнего пенсионера и скрылся", – добавили в пресс-службе.

Правоохранители нашли и задержали злоумышленника – им оказался 39-летний житель Киева, ранее судимый за покушение на кражу. Сумку потерпевшего с кошельком, в котором находились банковские карты, документы и 1600 гривен, следователи изъяли в качестве вещественных доказательств.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали 19-летнего парня, который, по информации следствия, ограбил своего коллегу по стройплощадке. Злоумышленник пошел на такой шаг, поскольку решил, что "работал больше".

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