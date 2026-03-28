В центре Киева иностранец с ножом напал на мужчину: пострадавшего госпитализировали. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали иностранца, который, по информации следствия, едва не убил мужчину на Печерске. Злоумышленник во время конфликта ударил ножом оппонента.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нападающему грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, в пятницу, 27 марта, около 22:00 к ним поступило сообщение о драке возле одного из ресторанов в Печерском районе на улице Князей Острожских, в которой был травмирован мужчина.

Врачи госпитализировали 38-летнего киевлянина с проникающим ножевым ранение живота в тяжелом состоянии. Сейчас его состояние стабильное.

"Правоохранители установили, что между двумя компаниями посетителей заведения произошел словесный конфликт, а впоследствии – драка. Так, в ходе схватки 27-летний иностранец достал нож и ударил им в живот киевлянина", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские задержали нападавшего – у него изъяли нож, которым было нанесено ранение потерпевшему. По факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

