В Киеве двое парней едва не до смерти избили соседа за якобы громкую музыку. Подробности и фото

В Киеве будут судить двух мужчин, которые, по информации следствия, едва не до смерти избили соседа. Злоумышленники нанесли потерпевшему тяжелые травмы из-за якобы громкой музыки, которая по их словам, звучала из квартиры.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

Преступление было совершено в ноябре 2025 года в Шевченковском районе Киева. Тогда в милицию поступило сообщение о драке в одном из подъездов дома на проспекте Берестейском. Прибыв на место происшествия правоохранители задержали двух злоумышленников, которые жестоко избили мужчину.

Было установлено, что двое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения пришли к соседу выяснять отношения, якобы из-за громкой музыки, которую было слышно из его квартиры. Между ними возник конфликт, который перерос в драку.

"В ходе схватки нападавшие нанесли 39-летнему мужчине многочисленные удары, причинив тяжкие телесные повреждения", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленниками оказались 23-летний уроженец Черниговской области ранее судимый за кражи и 20-летний уроженец Днепропетровщины. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц. Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

