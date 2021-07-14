В центре Киева грабитель ворвался в квартиру и избил свою жертву

В Голосеевском районе Киева произошло разбойное нападение, во время которого серьезно пострадал владелец жилья. Грабитель ворвался в квартиру и напал на человека.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло вечером 13 июля в многоэтажном доме на улице Никольско-Ботанической в самом центре города. В это время в квартире находился 18-летний собственник.

Ворвавшийся в помещение неизвестный избил парня. После этого отобрал его мобильный телефон iPhone и 300 долларов и скрылся с места преступления.

Жестоко избитого владельца жилья случайно обнаружил его сосед, который заметил открытую дверь – он сразу же вызвал полицию. Пострадавший был госпитализирован с многочисленными травмами в ближайшую больницу: у него перелом челюсти, ушибы, сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма.

Видео дня

За совершение разбойного нападения, связанного с проникновением в жилье, преступнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Правоохранители ведут розыск подозреваемого.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве футбольного тренера приговорили к семи годам лишения свободы за развращение 11-летнего воспитанника. Преступник более трех лет скрывался от полиции.