Объявленный в розыск детский тренер-растлитель спокойно гулял по Киеву: детали скандала

Футбольный тренер, которого Дарницкий районный суд Киева признал виновным в растлении ребенка, более трех лет скрывался от правоохранителей. Однако, как выяснил OBOZREVATEL, будучи в розыске, а также после задержания, подозреваемый в совершении тяжкого преступления сумел два раза продлить свою тренерскую лицензию. Причем для этого требовалось его личное присутствие на семинарах, которые проходили в Киеве.

Подробнее о скандальной ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

37-летний мужчина, работающий тренером в футбольной секции в столичной школе, в конце декабря 2015 года вместе со своими воспитанниками поехал на соревнования во Львов.

Как выяснилось, в номере хостела "Vitan" тренер развращал 11-летнего мальчика, обнажая свои половые органы. Свидетелем этого стал еще один ребенок, который в тот момент также находился в комнате и не спал.

О преступлении стало известно спустя время после того, как дети вернулись домой. В шоке были и родители юных футболистов: подобных "склонностей" за тренером никто ранее не замечал.

Расследованием занялся следственный отдел Дарницкого ГУНП в г. Киев.

Как рассказала нашим журналистам пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, была проведена огромная работа по сбору доказательств. "Потому что это такое преступление, в расследовании которого не может быть допущена ошибка", – добавила Максимец.

Также она рассказала, что после того, как обвинительный акт был направлен в суд, тренер стал скрываться. "По данным полиции, он использовал разные фамилии, жил в разных местах на территории Киева и Киевской области", – сообщила спикер столичной прокуратуры.

В июле 2016 года правоохранители объявили его в розыск. А задержали тренера в сентябре 2019-го в Киевской области.

Как выяснил OBOZREVATEL, это тренер по мини-футболу Ярослав Харченко.

Как рассказал OBOZREVATEL директор Центра лицензирования Украинской ассоциации футбола Виктор Шамардин, тренер Харченко продлевал свою лицензию в 2017 и в 2020 годах. И если необходимые для этого документы и заявление можно было отправить по электронной почте, то присутствовать на семинарах требовалось лично.

"После получения всех документов мы отправляем тренеру вызов на семинар – он проходит два дня по 8 часов. И это обязательное условие для продления тренерской лицензии. Так что Харченко их посещал два раза", – заверил глава Центра лицензирования УАФ.

Отметим, что в 2017 году Ярослав Харченко был в розыске, объявленном Дарницким райуправлением полиции, как лицо, скрывающееся от суда. А после его задержания в сентябре 2019 года Дарницкий районный суд не прислушался к позиции прокурора и избрал меру пресечения Харченко в виде содержания под стражей с возможностью внесения 153 тысяч гривен. Этим тренер и воспользовался, а в итоге – вышел под залог.

Единственное, чем суд "ограничил" тренера, подозреваемого на тот момент в совершении тяжкого преступления, это отлучаться с постоянного места проживания без разрешения суда. Также Харченко обязали уведомлять о смене места проживания и работы, избегать общения с потерпевшими и свидетелями.

Как видим, эти "нюансы" нисколько не помешали тренеру заботиться о своей дальнейшей карьере.

12 июля 2021 года Дарницкий районный суд признал обвиняемого виновным в развращении ребенка. Из максимально возможных 8 лет лишения свободы Ярославу Харченко дали семь.

После оглашения приговора суд распорядился взять Харченко под стражу. Так как он ранее внес залог, то эта сумма ему будет возвращена.

Учитывая, что тренер так и не признал свою вину, впереди будет апелляция.

По мнению Виктора Шамардина, у Ассоциации есть все основания для лишения тренера лицензии. Таким образом после выхода на свободу Ярослав Харченко не сможет больше работать с несовершеннолетними.

Также, как сообщили в Киевской городской прокуратуре, информация о сексуальном преступнике будет внесена в так называемый реестр педофилов. Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних детей сейчас находится в стадии наполнения.