В центре Киева готовили масштабный теракт: СБУ задержала вражескую агентку. Подробности и фото

В столице задержана агентка РФ, которая, по информации следствия, должна была устроить масштабный теракт в центре Киева. Злоумышленница готовила подрыв взрывчатки у здания одного из структурных подразделений СБУ.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Контрразведка и следователи Службы безопасности предотвратили масштабный теракт на одной из центральных многолюдных улиц Киева. По результатам спецоперации в столице задержана российская агентка, которая готовила подрыв взрывчатки у здания одного из структурных подразделений СБУ", – рассказали в пресс-службе.

В Службе безопасности отметили, что место, где по плану врага должен был произойти взрыв, не используется сотрудниками спецслужбы. В период полномасштабного вторжения они были передислоцированы на запасные пункты работы. Впрочем, в СБУ подчеркнули, что потенциальный теракт мог привести к большим жертвам среди гражданских прохожих в центральной части города.

На месте происшествия у задержанной обнаружена сумка, в которой находилось самодельное взрывное устройство мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте. Такого заряда достаточно, чтобы серьезно повредить здание и нанести смертельное поражение находящимся вокруг эпицентра взрыва людям.

Для подготовки террористического акта в столице враг дистанционно завербовал 22-летнюю наркозависимую из Львова, которая искала быстрый заработок в Телеграмм-каналах. По указанию оккупантов девушка приехала в Киев, где ее российский куратор заранее арендовал для нее квартиру в центре города. После заселения во временное жилье она забрала из-за курьерской доставки миникамеру видеонаблюдения и установила ее на балконе.

"С помощью удаленного доступа враг получил возможность в режиме онлайн следить за центральной улицей Киева и, таким образом, хотел зафиксировать последствия теракта. Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу "на горячем", когда она забрала из тайника сумку со взрывчаткой и направлялась в арендованную квартиру. Во время обыска у задержанной дополнительно изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российской спецслужбой", – добавили в пресс-службе.

Задержанной сообщили о подозрении по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения, подготовки к теракту и незаконного обращения с взрывчатыми веществами. Злоумышленница находится под стражей. Продолжаются безотлагательные комплексные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к планированию и подготовке теракта.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители и спецназначители предотвратили террористический акт в центре Житомира, который по заказу страны-агрессора РФ пытались совершить двое парней из Днепропетровщины. Они заложили взрывчатку в мягкой игрушке и еще в нескольких вещах, которые оставили в квартире в центре города.

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