Взрывчатка была замаскирована в мягкой игрушке: в Житомире предотвращено совершение террористического акта по заказу РФ. Фото

Украинские правоохранители и спецназовцы предотвратили террористический акт в центре Житомира, который по заказу страны-агрессора РФ пытались совершить двое парней из Днепропетровщины. Они заложили взрывчатку в мягкой игрушке и еще в нескольких вещах, которые оставили в квартире в центре города.

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По подозрению в работе на российские спецслужбы задержаны оба 19-летних злоумышленника, им грозит лишение свободы срок до 12 лет с конфискацией имущества. Об этом сообщают пресс-службы Нацполиции, Службы безопасности и Офиса генпрокурора.

"Для того, чтобы подорвать наряд полиции, они сделали фейковый вызов на спецлинию 102 в заранее арендованную квартиру. Благодаря слаженной работе правоохранителей удалось вовремя выявить опасные предметы и задержать фигурантов", – говорится в сообщении.

Установлено, что жители Днепропетровщины получили задание от спецслужб РФ через Telegram-канал: забрать сумку с неизвестным содержимым по указанной геолокации в Андрушевской громаде Житомищины.

В дальнейшем этот багаж они доставили в арендованную квартиру многоэтажного дома, расположенного в центре Житомира.

По указаниям куратора злоумышленники спрятали вещи внутри жилья и оставили его открытым. Сами же поселились в одном из отелей облцентра, ожидая дальнейших инструкций. За эту "работу" вражеским агентам обещали щедрое вознаграждение.

Однако полицейские совместно с СБУ сработали на опережение: задокументировали всю подготовку злоумышленников к теракту и задержали обоих фигурантов в гостинице.

Во время осмотра упомянутой квартиры правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, замаскированное в мягкой игрушке, портативную колонку и термос со взрывоопасным веществом. Также там нашли два мобильных телефона, которые предназначались для наблюдения и активации взрывчатки.

Ныне полиция устанавливает личность заказчика, координировавшего преступные действия юношей из Днепропетровщины. Назначен ряд экспертиз для установления состава изъятых веществ.

Под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры следователи СБУ сообщили обоим сообщникам о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 (покушение на террористический акт, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Суд уже избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Одесской области была задержана агент РФ, которая готовила двойной теракт в регионе. Женщина планировала совершить одновременный подрыв админздания подразделения ВСУ и припаркованного рядом автомобиля.

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