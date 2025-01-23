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Взрывчатка была замаскирована в мягкой игрушке: в Житомире предотвращено совершение террористического акта по заказу РФ. Фото

Марина Лисничук
Криминальные новости
3 минуты
4,1 т.
Взрывчатка была замаскирована в мягкой игрушке: в Житомире предотвращено совершение террористического акта по заказу РФ. Фото

Украинские правоохранители и спецназовцы предотвратили террористический акт в центре Житомира, который по заказу страны-агрессора РФ пытались совершить двое парней из Днепропетровщины. Они заложили взрывчатку в мягкой игрушке и еще в нескольких вещах, которые оставили в квартире в центре города.

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По подозрению в работе на российские спецслужбы задержаны оба 19-летних злоумышленника, им грозит лишение свободы срок до 12 лет с конфискацией имущества. Об этом сообщают пресс-службы Нацполиции, Службы безопасности и Офиса генпрокурора.

Взрывчатка была замаскирована в мягкой игрушке: в Житомире предотвращено совершение террористического акта по заказу РФ. Фото

"Для того, чтобы подорвать наряд полиции, они сделали фейковый вызов на спецлинию 102 в заранее арендованную квартиру. Благодаря слаженной работе правоохранителей удалось вовремя выявить опасные предметы и задержать фигурантов", – говорится в сообщении.

Взрывчатка была замаскирована в мягкой игрушке: в Житомире предотвращено совершение террористического акта по заказу РФ. Фото

Установлено, что жители Днепропетровщины получили задание от спецслужб РФ через Telegram-канал: забрать сумку с неизвестным содержимым по указанной геолокации в Андрушевской громаде Житомищины.

Взрывчатка была замаскирована в мягкой игрушке: в Житомире предотвращено совершение террористического акта по заказу РФ. Фото

В дальнейшем этот багаж они доставили в арендованную квартиру многоэтажного дома, расположенного в центре Житомира.

Взрывчатка была замаскирована в мягкой игрушке: в Житомире предотвращено совершение террористического акта по заказу РФ. Фото

По указаниям куратора злоумышленники спрятали вещи внутри жилья и оставили его открытым. Сами же поселились в одном из отелей облцентра, ожидая дальнейших инструкций. За эту "работу" вражеским агентам обещали щедрое вознаграждение.

Взрывчатка была замаскирована в мягкой игрушке: в Житомире предотвращено совершение террористического акта по заказу РФ. Фото

Однако полицейские совместно с СБУ сработали на опережение: задокументировали всю подготовку злоумышленников к теракту и задержали обоих фигурантов в гостинице.

Взрывчатка была замаскирована в мягкой игрушке: в Житомире предотвращено совершение террористического акта по заказу РФ. Фото

Во время осмотра упомянутой квартиры правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, замаскированное в мягкой игрушке, портативную колонку и термос со взрывоопасным веществом. Также там нашли два мобильных телефона, которые предназначались для наблюдения и активации взрывчатки.

Взрывчатка была замаскирована в мягкой игрушке: в Житомире предотвращено совершение террористического акта по заказу РФ. Фото

Ныне полиция устанавливает личность заказчика, координировавшего преступные действия юношей из Днепропетровщины. Назначен ряд экспертиз для установления состава изъятых веществ.

Взрывчатка была замаскирована в мягкой игрушке: в Житомире предотвращено совершение террористического акта по заказу РФ. Фото

Под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры следователи СБУ сообщили обоим сообщникам о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 (покушение на террористический акт, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Суд уже избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Взрывчатка была замаскирована в мягкой игрушке: в Житомире предотвращено совершение террористического акта по заказу РФ. Фото
Взрывчатка была замаскирована в мягкой игрушке: в Житомире предотвращено совершение террористического акта по заказу РФ. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Одесской области была задержана агент РФ, которая готовила двойной теракт в регионе. Женщина планировала совершить одновременный подрыв админздания подразделения ВСУ и припаркованного рядом автомобиля.

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