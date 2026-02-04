В центре Киева нарушитель ПДД посреди дороги ударил водителя эвакуатора до потери сознания и скрылся. Подробности и видео

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил водителя эвакуатора на Печерске. Нарушитель ПДД ударил пострадавшего в лицо, от чего последний упал на дорогу, ударился головой и потерял сознание.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, инцидент произошел в Печерском районе Киева. Владелец легковушки припарковал свою машину с нарушением правил ПДД на одной из центральных улиц города.

"Поэтому когда потерпевший загрузил авто на эвакуатор, злоумышленник ударил мужчину в голову. От удара потерпевший упал на дорогу и ударился головой и потерял сознание. Злоумышленник оттащил водителя на обочину дороги и покинул. Медицинскую помощь для пострадавшего вызвали прохожие", – отметили в пресс-службе.

В полиции уточнили, что сейчас 49-летний пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга и перелом затылочной кости.

Нападающего оперативно задержали – им оказался 32-летний местный житель, который неоднократно привлекался за нарушение ПДД.

По факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование. Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении.

