В Киеве ссора между друзьями едва не закончилась жестоким убийством: пострадавшего госпитализировали. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который по информации следствия, едва не убил знакомого. Во время ссоры потерпевший, находясь в гостях, получил ножевое ранение, которое ему нанес владелец квартиры.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Что известно

По словам правоохранителей, им поступило сообщение от работников экстренной медицинской помощи о госпитализации в Соломенском районе Киева мужчины с ножевым ранением грудной клетки. Было установлено, что пострадал 25-летний местный житель, который гостил в квартире своего 24-летнего товарища.

"Во время застолья между мужчинами возник спор, который перерос в драку, в ходе которой 24-летний владелец квартиры нанес гостю удар ножом в грудную клетку", – уточнили в пресс-службе.

Нападавшего задержали – по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование. Злоумышленнику сообщили о подозрении.

