В Троещине с ножом бросался на работников ТЦК: в Киеве задержали злоумышленника. Фото

В Деснянском районе Киева задержан мужчина, который, по информации следствия, напал на представителей ТЦК. Злоумышленник пытался спровоцировать конфликт с военными, а затем бросался на них с ножом.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Установлено, что находясь на улице Шолом-Алейхема в Киеве, мужчина увидел людей в военной форме, подошел к ним и начал словесный конфликт. Как выяснилось, военнослужащие Деснянского РТЦК и СП осуществляли проведение мер оповещения военнообязанных на территории района", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что военные пытались избежать конфликта и общения с агрессивным мужчиной. Один последний достал нож и начал работников ТЦК преследовать, угрожая убийством. Кроме того, он уничтожил выпавшие у работников Территориального центра комплектования документы.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры 52-летнему киевлянину сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период и в угрозе убийством.

Как сообщал OBOZ.UA, в поселке Тростянец в Винницкой области 57-летний военнообязанный мужчина пришел за повесткой в Гайсинский районный ТЦК и ударил ножом 53-летнего военнослужащего. Пострадавший сержант попал в реанимацию, нападающему теперь грозит тюремный срок.

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