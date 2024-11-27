'Хотел отправить меня на войну': на Виннитчине 57-летний военнообязанный тяжело ранил ножом сотрудника ТЦК

В поселке Тростянец Винницкой области 57-летний военнообязанный мужчина пришел за повесткой в Гайсинский районный ТЦК и ударил ножом 53-летнего военнослужащего. Пострадавший сержант попал в реанимацию, нападающему теперь грозит тюремный срок.

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Инцидент произошел 25 ноября 2024 года во втором отделе Гайсинского РТЦК и СП в Тростянце. Детали сообщила пресс-служба военкомата.

Мужчина 57 лет пришел за повесткой, и, как заявили в ТЦК, он имел возможность проходить службу в тыловых подразделениях.

"Обычная плановая работа с военнообязанными обернулась покушением на убийство", – говорится в сообщении.

Мужчина нанес удар ножом военнослужащему в область правой ключицы. В результате нападения у пострадавшего работника ТЦК была повреждена артерия, возникло кровотечение.

Его госпитализировали в реанимацию.

Нападающий объяснил свои действия словами: "Потому что он хотел отправить меня на войну".

Пострадавший военнослужащий был мобилизован еще в декабре 2022 года в воинскую часть А4712, рассказали в ТЦК.

У него 75-летняя мать, жена и две дочери.

Военный неоднократно выполнял боевые задания и только в июле 2023 по состоянию здоровья был переведен для дальнейшего прохождения службы в ТЦК.

В военкомате заявили, что ярость должна быть направлена на врага, но теперь военнообязанный попадет за решетку.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 ноября в городе Полонное Хмельницкой области военнообязанный пытался откупиться от ТЦК с помощью 200 долларов. Когда военные отказались взять взятку, мужчина залил их слезоточивым газом и скрылся.