Повреждены дома и горел травяной настил: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

Страна-террорист РФ в ночь с 20 августа атаковала Киевщину дронами-камикадзе и ракетами. В области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские объекты, однако обломками повреждены частные дома.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью и утром враг пытался атаковать Киевщину с помощью ударных дронов и ракет. Цели сбиты силами ПВО. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА уточнил, что в результате падения обломков сбитых целей зафиксировано повреждение 4 частных домов и хозяйственного здания в одном из населенных пунктов области. В домах выбиты окна и двери, повреждены стены, иссечены фасады. Кроме того, в одном из районов возникло воспламенение травяного настила – пожар был оперативно ликвидирован.

Позже в пресс-службе полиции Киевщины уточнили, что в результате вражеской атаки в одном из районов области были повреждены семь жилых домов, хозяйственное помещение и один автомобиль.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины во время российских атак ночью и утром 20 августа сбили 28 враждебных целей. Речь идет о 25 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136 и трех ракетах.

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