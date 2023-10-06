В столице задержали мужчину, который рисовал российские флаги в парке Харькова: хотел сбежать на запад Украины. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к коллаборационной деятельности. Нарушитель рисовал русские флаги в парке в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность.

По словам правоохранителей, в полицейские Харьковской области поступило сообщение о том, что ночью на центральной аллее парка областного центра на улице Библика неизвестный нарисовал российские флаги на опорах линии электропередач и двух деревьях. После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия и скрывался от полицейских.

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"Оперативники Харьковщины передали информацию о возможном местонахождении злоумышленника работникам полиции Киева. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали фигуранта. Как стало известно, злоумышленник приехал в столицу и планировал уехать на запад Украины", – рассказали в пресс-службе.

Задержанным оказался 33-летний харьковчанин. В настоящее время идет проверка причастности мужчины к другим и аналогичным преступлениям, а также к сотрудничеству с врагом.

По факту коллаборационной деятельности открыто уголовное производство, решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области сотрудники СБУ разоблачили коллаборантку. Злоумышленница работала на страну-террориста РФ во время оккупации правобережной части Херсонской области.

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