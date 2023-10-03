На Киевщине разоблачили коллаборантку, которая сотрудничала с российскими оккупантами в Херсонской области. Фото

В Киевской области сотрудники СБУ разоблачили коллаборантку. Злоумышленница работала на страну-террориста РФ во время оккупации правобережной части Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну чиновницу, которая добровольно пошла на сотрудничество с РФ на период временной оккупации правобережной части Херсонской области. Фигуранткой оказалась бывшая заведующая одним из местных отделов ГУ "Херсонский областной центр контроля и профилактики болезней". После захвата региона она одной из первых поддержала российских захватчиков и предложила им свою помощь в распространении кремлевского режима на захваченной территории", – рассказали в пресс-службе.

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Как отметили в Службе безопасности, за то, что коллаборантка пошла на сотрудничество с россиянами, в июне 2022 года ее назначили главой "санэпидемстанции" в оккупированном в то время Бериславе. На этой "должности" она заставляла своих бывших подчиненных вступать в ряды вражеского псевдоучреждения.

В фейковом медучреждении она обещала российские "зарплаты" и лояльное отношение со стороны захватчиков. В случае несогласия злоумышленница угрожала украинцам "заявлять" в карательные органы страны-террориста РФ о них как об участниках движения сопротивления.

После освобождения региона пособница окупантов сбежала в один из поселков Белоцерковского района Киевской области, где пыталась "залечь на дно", чтобы избежать правосудия. Однако контрразведчики СБУ все равно установили ее местонахождение.

"При обысках в доме фигурантки обнаружена компьютерная техника и документация, подтверждающие ее сотрудничество с оккупантами. В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Решается вопрос об избрании. меры пресечения", – добавили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сотрудники СБУ разоблачили и задержали агента ФСБ РФ. Злоумышленник хотел поступить в школу "Армии дронов", чтобы в дальнейшем шпионить за украинскими военными.

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