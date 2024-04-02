В столице задержали мужчин, организовавших "бизнес" по продаже квартир умерших киевлян. Подробности и видео

В Киеве задержаны двое мужчин, которые, по версии следствия, пытались продать жилье умершего киевлянина. В ходе обыска у них обнаружили более 150 ключей от квартир.

Об этом сообщили в пресс-службах Киевской городской прокуратуры и столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Досудебным расследованием установлено, что 44-летний уроженец города Баку разработал схему незаконного завладения квартирами в столице, владельцы которых скончались. К схеме мужчина привлек сообщников, которые при попытках продаж квартир выполняли роль собственников жилья. Правоохранители задержали псевдовладельца квартиры и организатора схемы "на горячем" при попытке продажи жилья по улице Здолбуновской в Дарницком районе столицы. При задержании фигуранты пытались уничтожить документы на квартиру, порвав их", – рассказали правоохранители.

Установлено, что по подобной схеме злоумышленники продали еще три квартиры на общую сумму 7 млн гривен. У организатора бизнеса изъяли более 150 комплектов ключей от квартир и помещений.

Задержанным сообщили о подозрении, а суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 9 млн грн – организатору и 6 млн грн – соучастнику схемы.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали двух мужчин, подделывавших письма от воинских частей и под предлогом получения гуманитарной помощи обманывали благотворительные организации. В общей сложности они получили тактическое орудие, медицинское оборудование и аптечки на 1,7 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!