В столице чиновник "Киевтеплоэнерго" подозревается в растрате 700 тыс. грн при закупке насосов. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу "Киевтеплоэнерго", подозреваемому в растрате 700 гривен. Якобы он организовал схему закупки оборудования по значительно завышенным ценам.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, директор департамента закупок коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" обеспечил победу в тендере подконтрольному обществу по закупке глубинных насосов.

В дальнейшем заключен договор на закупку глубинных насосов для предприятия в количестве 62 штуки на общую сумму более 3 млн. грн. Средства были перечислены на счета подрядной организации.

"Однако, как выяснилось, цена оборудования значительно превышала рыночную. В результате "эффективной" закупки сумма нанесенного ущерба составила около 700 тысяч гривен, которые участники преступной схемы распределили между собой", – подчеркнули в полиции.

По факту растраты имущества путем злоупотребления служебным положением возбуждено уголовное производство, а чиновнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить трех должностных лиц Голосеевской райгосадминистрации, обвиняемых в хищении средств на ремонте укрытий в школах. В целом городскому бюджету был нанесен ущерб более чем на 500 тысяч гривен.

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