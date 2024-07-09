В сети заявили, что возле "Охматдета" в Киеве неизвестные отравили бутылки с водой: полиция проверяет информацию

В социальных сетях сообщили, что в Киеве возле детской больницы "Охматдет" обнаружили бутылки с отравленной водой, вызвавшей химические ожоги у всех, кто с ней контактировал. Полиция приступила к проверке по этому факту.

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Видео с рассказом волонтера Екатерины Тереховой было опубликовано в социальных сетях. По ее словам, бутылки копировали напиток из супермаркетов, но имели другую этикетку.

Как рассказала женщина, поздно вечером 8 июля, после того, как волонтеров попросили покинуть территорию "Охматдета", к ней подошли правоохранители и сообщили о том, что есть факт отравления водой, которую приносили люди.

"Полицейские сказали – что это у вас вода? У нас всех химическое отравление. Кто просто отравил бутылку с водой", – рассказала Терехова.

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Она добавила, что химические ожоги получили все, кто контактировал с водой из этих бутылок, копирующих напиток одной из сетей супермаркетов, но имеющих другую этикетку.

Со своей стороны в пресс-службе полиции Киева сообщили, что проверяют информацию о возможном отравлении питьевой воды на месте ликвидации последствий вражеских обстрелов.

"Указанную информацию полицейские обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей. По данному факту проводится проверка. В то же время информируем, что к медицинским работникам обращений от граждан и полицейских о возможном отравлении водой не поступало", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, утром 8 июля страна-террорист Россия устроила массированную атаку на Украину. Враг обстрелял ракетами Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города. По состоянию на 23:00 было известно о 37 погибших и более 170 раненых.

В столице российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме больницы, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве продолжается ликвидация последствий российских терактов в трех локациях. Ночью 9 июля спасатели обнаружили под развалинами дома тело ребенка.

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