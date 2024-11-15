В сети появился 'вброс' о стрельбе работником ТЦК по мужчине под Киевом: что произошло на самом деле. Видео

В социальных сетях в пятницу, 15 ноября, опубликовали видео, на котором неизвестный сбегает от мужчины в форме, а последний стреляет в его сторону. Сообщалось, что на записи якобы работник ТЦК, однако эта информация не соответствует действительности, а нарушителемм оказался представитель ДФТО.

Видео дня

На месте работают правоохранители и устанавливают обстоятельства произошедшего. Об этом OBOZ.UA рассказали в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Так, после обеда в социальных сетях опубликовали видео, на котором неизвестный бежит от мужчины в форме – последний несколько раз стреляет в сторону беглеца.

"Сотрудник ТЦК стреляет в грузчика на складах под Киевом", – говорится в подписи к записи.

Со своей стороны в пресс-службе НПУ информацию о причастности военных к инциденту нам опровергли.

"На месте происшествия работают работники следственно-оперативной группы. Пострадавших нет. Предварительно известно, что выстрелы произвел представитель ДФТО (Добровольческое формирование территориальной общины). В настоящее время правоохранители Бориспольского управления полиции проводят проверку указанного факта. Правовая квалификация события будет предоставлена впоследствии", – подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Хуст Закарпатской области мужчина устроил стрельбу возле районного Территориального центра комплектования и соцподдержки. Он произвел выстрелы из шумового пистолета якобы из-за того, что ему отказали в мобилизации.

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