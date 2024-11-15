Хотел служить, а его не мобилизовали: на Закарпатье мужчина устроил стрельбу возле ТЦК

В городе Хуст Закарпатской области мужчина устроил стрельбу возле районного Территориального центра комплектования и соцподдержки. Он произвел выстрелы из шумового пистолета якобы из-за того, что ему отказали в мобилизации.

Видео дня

Инцидент произошел 14 ноября, сообщило местное издание "Закарпатье 24". Другие СМИ пишут, что это был бывший военный.

В частности, накануне в сети появилось видео, на котором неизвестный с сумкой для вещей подходит к зданию, очевидно ТЦК, и производит несколько выстрелов из пистолета. Во время этого он выкрикивал "Слава Украине!".

Спикер Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан подтвердила СМИ инцидент возле здания Хустского районного ТЦК и СП. По ее словам, мужчина произвел несколько выстрелов из шумового пистолета в воздух и попытался проникнуть в помещение. Никто из людей не пострадал.

Правоохранители задержали его на месте происшествия. Позже привлекли к ответственности за мелкое хулиганство (ст. 173 Кодекса об административных правонарушениях). За это предусмотрен штраф от 51 до 119 гривен, общественные или исправительные работы или арест на пятнадцать суток.

В то же время источники "Суспільне. Ужгород" в правоохранительных органах утверждают, что задержанный – экс-военный, уволившийся из Вооруженных сил Украины по состоянию здоровья.

"Мужчина стрелял, потому что разозлился, что его не хотят мобилизовать", – отметил собеседник издания.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 ноября в помещении Печерского ТЦК и СП в Киеве был обнаружен раненый начальник группы персонала майор Воеводин. По предварительной информации, он выстрелил себе в голову из пистолета. Его в тяжелом состоянии срочно госпитализировали в медучреждение, он находился в коме.

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