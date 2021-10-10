В полиции сообщили детали ДТП с маршруткой в Киеве. Фото

В полиции открыли уголовное производство по факту ДТП с маршруткой и легковушкой на Броварском проспекте в Киеве. Авария произошла вечером в субботу, 9 октября, пострадали шесть человек.

Травмы получили пятеро пассажиров автобуса и водитель Volkswagen 1996 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Национального полиции в городе Киев.

В больницу доставили трех человек, которые были в салоне маршрутки, остальным помощь была оказана на месте. Мужчину, который был за рулем легковушки, госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Предварительно правоохранители установили, что водитель Volkswagen двигался в направлении станции метро Лесная и не справился с управлением. Из-за этого он врезался в Isuzu, который двигался впереди, что повлекло столкновение последнего транспортного средства с металлической опорой и опрокидывание.

Данные об аварии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

По делу назначили ряд экспертиз, чтобы установить, как столкнулись машины и все обстоятельства произошедшего. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости врезался в маршрутку, после чего та врезалась в столб, а затем перевернулась.