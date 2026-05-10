В Подольском районе Киева произошла стрельба: злоумышленника задержали

Вечером в субботу, 9 мая, в Подольском районе Киева во время конфликта между двумя мужчинами возникла драка, которая переросла в стрельбу. Правоохранители задержали гражданина, который открыл огонь.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве. Предварительно установлено, что в ходе драки один из мужчин достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента.

Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

"На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения и патрульные полицейские, которые устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации", – сказано в сообщении.

