В Одессе мужчина устроил стрельбу в пиццерии, его задержали: все подробности

Вечером в пятницу, 8 мая, в Одессе мужчина открыл огонь в пиццерии – прозвучало по меньшей мере пять выстрелов. На данный момент злоумышленника задержали, обошлось без пострадавших.

Об этом OBOZ.UA сообщили в полиции. В местных пабликах публиковали кадры с места происшествия, отмечая, что туда прибыло много правоохранителей.

Что известно

По предварительным данным, мужчина, совершив выстрелы, сбежал из пиццерии и скрывался во дворах. На место прибыли полицейские.

Впоследствии стало известно, что правоохранители задержали стрелка. На месте начала работу следственно-оперативная группа, которая выясняла все детали происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 мая в городе Шахтерское Днепропетровской области трое мужчин, которые оказались военнослужащими батальона "Волки Да Винчи", устроили драку, стрельбу по магазину и похитили человека без сознания. Фигурантов задержали в соседнем населенном пункте.

