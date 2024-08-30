В Подольском районе Киева из многоэтажного дома выпал мужчина: все обстоятельства трагедии

В пятницу, 30 августа, в Подольском районе Киева мужчина выпал из окна многоэтажки. Предварительно речь идет о самоубийстве.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Погибший – местный житель 1974 года.

Как пишут местные Telegram-каналы, инцидент произошел на территории ЖК "Варшавский". Тело погибшего нашла местная жительница, которая вышла на пробежку.

Напомним, ранее в Киеве правоохранители спасли женщину, которая собиралась совершить самоубийство. Она хотела прыгнуть с моста в Голосеевском районе. Сотрудники полиции передали спасенную врачам, ей оказали медицинскую и психологическую помощь.

В июле в Дарницком районе столицы мужчина также выпрыгнул из окна 22 этажа жилого комплекса RiverStone. К сожалению, без шансов на жизнь. Погибшему было около 60 лет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В центре Львова мужчина облил себя бензином и угрожал самосожжением в знак протеста против несправедливого, по его мнению, судебного приговора. После переговоров он согласился зайти в городской совет.

– 10 июля в Киеве с пешеходно-велосипедного моста через Владимирский спуск упал мужчина. От полученных травм погиб на месте.

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