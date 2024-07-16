В центре Львова мужчина облил себя бензином и угрожал совершить самосожжение. Видео

В центре Львова около полудня во вторник, 16 июля, перед зданием Ратуши мужчина облил себя бензином и угрожал самосожжением в знак протеста против несправедливого, по его мнению, судебного приговора. После переговоров он согласился зайти в городской совет.

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Об этом сообщают местные СМИ, публикуя видео инцидента. По данным издания Zaxid.net, упомянутый мужчина оказался уроженцем Азербайджана по имени Вусал Сафал-Оглы Назаров, ранее судимый за драку на одном из рынков Львова.

Он облился бензином из канистры и угрожал себя поджечь.

На место прибыли спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, полиция и медики.

К переговорам с Назаровым приняли участие первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко и директор департамента Администрации городского головы Евгений Бойко.

В результате протестующего уговорили не совершать самосожжения. Мужчину переодели, угрозы его жизни нет.

Назарова также пригласили на разговор в горсовет, где предоставили юридическую консультацию.

Как оказалось, Назаров протестовал против приговора Шевченковского районного суда Львова, который в марте осудил его за избиение покупателя на рынке "Тополь-1" из-за "неприемлемого поведения потерпевшего по отношению к сожительнице обвиняемого".

Назаров утверждает, что покупатель придирался и касался его девушки, которая помогала ему торговать фруктами и овощами на рынке.

Суд признал Назарова виновным в умышленном нанесении средней тяжести телесных повреждений и назначил наказание в виде 2,5 года ограничения свободы, а также обязал выплатить потерпевшему 250 тыс. грн моральной компенсации. Апелляционный суд Львова 9 июля подтвердил приговор.

После акции протеста Назаров написал в Facebook, что пришел в мэрию "с последней надеждой привлечь внимание общества к несправедливости системы". После общения в горсовете мужчина вместе со своим адвокатом отправился в отдел полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в польском Кракове украинец совершил попытку самосожжения у здания генконсульства Украины. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. 63-летний мужчина выкрикивал призывы вернуться в Украину и защитить ее, после чего поджег себя легковоспламеняющимся веществом и побежал.

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