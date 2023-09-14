В одном из ТЦ Киева действовало сразу два мошеннических call-центра: полицейские изъяли более 650 единиц техники. Фото

В Соломенском районе Киева правоохранители разоблачили два мошеннических call-центра, которые "работали" в одном из торговых центров города. В ходе обысков в помещениях правоохранители изъяли более 650 единиц компьютерной техники.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Организатору "бизнеса" грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, они остановили деятельность двух мошеннических call-центров, которые находились в офисном помещении в одном из торговых центров на улице Борщаговской.

"На месте полицейские обнаружили более сотни обустроенных мест, оснащенных компьютерной техникой. В рамках начатого уголовного производства на основании определения суда полицейские провели обыск в офисах, где в ходе следственных действий изъяли более 650 единиц техники: системные блоки, мониторы, наушники, ноутбуки , мобильные телефоны, черновые записи и деньги разного номинала и валюты. На время обыска в одном из помещений находились 30 человек", – уточнили в пресс-службе.

По факту мошенничества открыто уголовное производство, устанавливаются организаторы незаконного "бизнеса".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева правоохранители разоблачили очередной мошеннический call-центр. В ходе обыска было изъято около 900 единиц компьютерной техники.

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