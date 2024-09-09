В области работали силы ПВО: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь на 9 сентября страна-террорист Россия снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы ПВО, в нескольких районах зафиксировано возгорание травяного настила и лесной подстилки, возникшие в результате падения обломков сбитых объектов.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Ночью Киевщина была атакована вражескими ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", – рассказал глава Киевской ОВА.

Кравченко добавил, что в двух районах области в результате падения обломков сбитых целей вне населенных пунктов произошло возгорание травяного настила и лесной подстилки. Пожары ликвидированы.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки. Напомним, в Обуховском районе Киевской области в пятницу, 6 сентября, утром во время воздушной тревоги раздался взрыв. Известно, что в области работали силы противовоздушной тревоги.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 сентября Россия атаковала Украину 44 дронами-камикадзе, также враг запустил две ракеты. Силы ПВО уничтожили 27 вражеских "Шахедов".

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