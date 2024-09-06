В Киевской области во время тревоги слышали звук взрыва: что известно

В Обуховском районе Киевской области в пятницу, 6 сентября, утром во время воздушной тревоги раздался взрыв. Известно, что в области работали силы противовоздушной тревоги.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Призываем жителей региона не игнорировать предупреждение об опасности.

"Во время воздушной тревоги возле одного из населенных пунктов Обуховского района раздался взрыв", – рассказал журналист.

Добавим, ранее Киевская областная военная администрация сообщала, что в регионе было зафиксировано движение враждебных БПЛА – по ним работали силы ПВО. Уже в 9:20 в Киевской области отменили воздушную тревогу. Официальной информации о происшествии нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия передаст Украине 650 ракет ПВО на $213 млн. Речь идет о многоцелевых ракетах Lightweight Multirole Missile (LMM).

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 сентября Россия атаковала Украину 44 дронами-камикадзе, также враг запустил две ракеты. Силы ПВО уничтожили 27 вражеских "Шахедов".

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