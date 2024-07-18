В начале войны должен был поставить Киеву продукты, но вместо этого присвоил 800 тыс. грн: подозревают иностранца. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении иностранцу-директору фирмы в завладении 800 тысяч гривен бюджетных средств. Злоумышленник в начале полномасштабного вторжения должен был обеспечить Киев продуктами питания, но выполнил свои обязательства.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы и конфискации имущества.

"Правоохранители установили, что в марте 2022 года Мининфраструктуры из резервного фонда государственного бюджета выделило средства для обеспечения населения продовольственными товарами длительного хранения в условиях военного положения. В частности, КМВА был подписан договор с частной фирмой на поставку рыбных консервов из-за границы в Киев, которые назначались гражданам. На основании указанных документов и платежного поручения фирма-поставщик получила на счет предприятия более 800 тысяч гривен в виде предоплаты", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что вместо того, чтобы выполнить условия договора, 37-летний директор фирмы гражданин другого государства вывел полученный аванс на другие физические счета, в том числе за границу.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту завладения бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением, совершенных в особо крупных размерах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области будут судить подрядчика, завладевшего бюджетными средствами во время восстановления поврежденных в результате вражеских обстрелов многоэтажек в Бучанском районе. В общей сложности, по информации следствия, злоумышленник "заработал" более 145 тысяч гривен.

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