В крови работника УГО нашли алкоголь и наркотики: как продвигается рассмотрение дела об убийстве подростка на фуникулере в Киеве. Фото и видео

В Шевченковском райсуде Киева в среду, 17 сентября, состоялось очередное заседание по делу об убийстве подростка Максима Матерухина в столичном фуникулере. В совершении преступления подозревают сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Что известно

Так, 17 сентября начался второй раунд судебных дебатов. Выступали адвокаты семьи Матерухиных, которые требовали дать Артему Косову пожизненное.

Один из них считает, что подозреваемый умышленно убил подростка во время происшествия на фуникулере. Отягчающими обстоятельствами они называют алкоголь и наркотики, которые нашли в крови сотрудника УГО.

Со своей стороны сторона обвинения напомнила присутствующим в зале суда об основных моментах совершенного преступления, отметив, что злоумышленник действовал сознательно и намеревался совершить свое преступление.

"Это не случайность, не осторожность. Это прямой умысел", – заявил адвокат потерпевшего.

Адвокат обвиняемого Косова во время выступления заявил, что злого умысла в убийстве парня не было.

"У обвиняемого было оружие с собой. Если бы был злой умысел – он бы его применил", – заявил адвокат.

Отметим, во время последнего слова обвиняемый в убийстве подростка Косов заявил, что ему "действительно тяжело".

"Мне очень жаль – действительно каюсь в том, что так произошло – человек погиб. Я хочу отметить то, что я не готовился – не имел ни мотивов, я не мог обратить внимание на то, что такие поступки повлекут за собой такие последствия (убийство Максима Матерухина. – Ред.). Меня очень досадно, я действительно каюсь", – сказал Косов.

После выступления сторон было сообщено, что приговор будет оглашен 22 сентября в 11:30.

Что предшествовало

7 апреля 2024 года в столичном фуникулере произошла трагедия. Пьяный работник УГО во время конфликта толкнул несовершеннолетнего парня, который упал и разбил стекло. Один из осколков попал подростку в горло – от полученной травмы он скончался на месте происшествия.

На тот момент из собственных источников нам стало известно, что к трагедии причастен Артем Косов, который работал водителем в Управлении государственной охраны Украины.

Погибшим оказался 16-летний киевлянин Максим Матерухин. Более подробно о нем можно узнать в нашем материале.

Как сообщал OBOZ.UA, мать убитого в столичном фуникулере Максима Матерухина – Ирина – обратилась за помощью к мэру Киева Виталию Кличко. По ее словам, рассмотрение дела в суде намеренно затягивает защита обвиняемого Артема Косова, и есть вероятность, что он может получить небольшой срок за преступление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!