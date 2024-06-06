В крови было 3,4 промилле алкоголя: в Киевской области пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшим. Фото

В Яготине Киевской области произошла авария с участием двух легковушек, в результате которой пострадавший. Как оказалось, предварительно виновник ДТП сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому, в частности, грозит до трех лет лишения свободы

"Авария произошла на одной из улиц в Яготине. По предварительной информации, 35-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Mitsubishi, совершил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП, 57-летний водитель ВАЗ с телесными повреждениями был госпитализирован в медицинское учреждение. У водителя Mitsubishi обнаружено 3,4 промилле алкоголя в крови – его задержали и сообщили о подозрении. Подозреваемому грозит до трех лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Крюковщина Киевской области произошла авария с участием сразу трех легковушек. В результате ДТП есть пострадавшая.

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